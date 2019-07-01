Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Нападающий Артемий Панарин подпишет контракт на семь лет с хоккейным клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Как сообщают СМИ, он заключил контракт с годовой зарплатой в $11,6 млн. Таким образом, 27-летний Панарин станет самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Артемий Панарин решил покинуть клуб «Коламбус», за который играл с 2017 года. «Рейнджерс» официально подтвердили подписание с россиянином контракта. О сумме заключенного с Панариным договора в сообщении не указано. Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.

В прошлом сезоне за «Коламбус» Панарин набрал 87 (28+59) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 10 играх.