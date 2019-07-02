Денис Паслер собирает команду

Министрами образования и здравоохранения Оренбургской области назначены представители Свердловской области. Несколько лет сам глава региона Денис Паслер работал в должности председателя правительства Свердловской области. Новые кадровые решения врио губернатора эксперты связывают с нехваткой местных кадров и запросом на обновление команды. В ближайшее время наблюдатели прогнозируют уход с поста и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константина Костюченко.

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил исполняющих обязанности министров здравоохранения и образования региона. Об этом сообщает областное правительство.

Так, с 1 июля и.о. министра здравоохранения назначена Татьяна Савинова, и.о. министра образования — Алексей Пахомов. Татьяна Савинова занимала пост первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга. До назначения работала директором частной клиники. Алексей Пахомов с 2012 года работал сначала заместителем министра общего и профессионального образования Свердловской области, затем первым заместителем министра.

Ранее исполняющими обязанности министров образования и здравоохранения Оренбуржья были Галина Сафронова и Галина Зольникова, соответственно. Политтехнолог Кирилл Шкилев отмечает, что с фамилией и.о. министра образования связаны определенные скандалы: «Галина Сафонова была заместителем Вячеслава Лабузова — министра образования, который ушел на фоне обыска в министерстве».

Денис Паслер возглавил регион в марте текущего года и сразу же начал проводить кадровые изменения. В апреле из-за претензий силовиков был уволен министр сельского хозяйства Михаил Маслов. В том же месяце и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства по внутренней политике был назначен Олег Димов вместо Веры Башировой.

В конце апреля в отставку был отправлен глава Орска: вместо Андрея Одинцова назначен Василий Козупица. В мае из облправительства ушли и.о. министра экономразвития, промышленной политики и торговли Наталья Безбородова и и.о. первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Виктор ­Каргалов.

Новые кадровые решения эксперты связывают с нехваткой местных кадров и необходимостью обновления ключевых постов облправительства. Напомним, что Денис Паслер с 2012 года по 2016 год занимал пост председателя правительства Свердловской области. «В Оренбургской области есть проблема с местными кадрами. Кроме того, министры Галина Зольникова и Галина Сафонова — откровенно ярко выраженные кадры Юрия Берга (глава Оренбуржья с 2010 по март 2019 года), причем на ключевых позициях»,— говорит Кирилл Шкилев.

Эксперт напоминает, что в опросах ВЦИОМ в апреле этого года на вопрос о первоочередных шагах, которые ожидают от Дениса Паслера, 74% респондентов сказали, что он должен полностью обновить команду Юрия Берга. «Денис Паслер тогда говорил, что не будет делать резких движений, но ключевая команда будет заменена. Думаю, в ближайшее время до выборов произойдет замена большей части ключевых игроков. Замена и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константина Костюченко, скорее всего, состоится в ближайшие дни. Ему уже делалось предупреждение несколько недель назад, и сегодня на аппаратном совещании врио губернатора достаточно резко с ним разговаривал»,— отмечает господин Шкилев.

Ани Айвазян