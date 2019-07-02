Лоббизму здесь не место

Пенсионные лоббисты потратили на свою деятельность в прошлом году менее 170 млн руб. Затраты, как и взносы этих организаций постоянно сокращаются. В ЦБ говорят о необходимости объединяться, поскольку их содержание «очень дорого для участников рынка». На этом фоне обе организации снова возобновили дискуссию об объединении и провели первую встречу рабочих групп. Однако пока диалог идет вокруг определения личности руководителя единой ассоциации.

Две пенсионные саморегулируемые организации (СРО) — Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) и Ассоциация НПФ (АНПФ) — в прошлом году суммарно потратили 168,1 млн руб., свидетельствует их отчетность. Годом ранее они потратили на свою деятельность 182,7 млн руб., в 2016 году — 236,1 млн руб. Таким образом, организации сокращают свои траты на лоббистскую деятельность.

НАПФ долгое время была единственным профессиональным объединением на пенсионном рынке, и в марте 2016 года эта ассоциация стала первой зарегистрированной пенсионной СРО. Весной того же года ряд крупных НПФ, принадлежавших частным финансовым группам (ФГ) O1 Group, «Открытие холдинг», «Сафмар», СК «Росгосстрах», выразили в письме членам НАПФ свое неудовлетворение тем, как та отстаивает интересы отрасли, и запустили процесс создания альтернативной СРО — АНПФ, которую регулятор включил в соответствующий реестр в ноябре. В настоящее время в НАПФ входит 29 фондов, в АНПФ — 20 фондов.

«На сегодняшний день иметь две ассоциации — очень дорого для участников рынка»,— делился своим мнением в мае этого года зампред ЦБ Владимир Чистюхин (цитата по «Интерфаксу»). Фонды, ответившие на запрос “Ъ” в принципе не возражают против слияния. «Текущее количество фондов и тенденция консолидации на рынке НПФ делают нецелесообразным наличие двух организаций. Перед индустрией стоят общие задачи, которые требуют совместных обсуждений и решений»,— утверждает гендиректор НПФ «Открытие» (входит в АНПФ) Михаил Моторин. В Национальном НПФ говорят, что объединение должно происходить в формате присоединения АНПФ к НАПФ. «В случае соблюдения экономической выгоды и преимуществ, которые получат пенсионные фонды для решения общих вопросов отрасли, такой шаг вполне возможен»,— заявил представитель «ВТБ Пенсионный фонд» (входит в НАПФ). «Если объединение повысит эффективность деятельности НПФ и их затраты, то мы готовы в этом участвовать»,— заявил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, отметив, впрочем, что относится к этой идее «нейтрально». «Если бы в пенсионной отрасли была дискуссия о судьбах рынка, в которой, как раньше, взгляды были бы диаметрально противоположными, тогда траты на две организации были бы обусловлены и с точки зрения клиентов НПФ, и с точки зрения отрасли. Сейчас же рынок един в попытках выбраться из поразившего его кризиса, и в таких условиях, наверное, траты на две СРО избыточны»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

В начале этого года АНПФ выступила с инициативой объединения двух СРО (см. “Ъ” от 25 января). В двух организациях были созданы рабочие группы по объединению. Но встреча состоялась только на прошлой неделе, рассказывают ее участники. В АНПФ подтвердили факт встречи. В НАПФ не ответили на запрос “Ъ”, однако подтвердили в Национальном НПФ, входящем в эту СРО. Участники встречи говорят, что никаких конкретных договоренностей достичь не удалось. В АНПФ оценивают результаты встречи «положительно и конструктивно». «АНПФ предложила ускорить процесс объединения, и для коллег из НАПФ были представлены все необходимые данные. НАПФ также обещала предоставить необходимые данные»,— говорит представитель ассоциации.

Впрочем, человек, близкий к фонду, входящему в НАПФ, и осведомленный о результатах встречи, говорит, что со стороны АНПФ не прозвучало никаких конкретных предложений. «Разговор крутился только вокруг будущего руководителя объединенной ассоциации, на должность которого претендует как президент АНПФ Сергей Беляков, так и президент НАПФ Константин Угрюмов»,— говорит он. «Вопрос в личностях и в том, что в саморегулирование пытается вмешаться ЦБ. Участники рынка боятся, что саморегулирование просто заменят регулированием»,— говорит другой собеседник “Ъ”, осведомленный о результатах встречи.

В ЦБ и Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Илья Усов