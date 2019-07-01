Олег Шеин пошел на выборы губернатора Астраханской области самовыдвиженцем

Секретарь астраханского отделения «Справедливой России» (СР) депутат Госдумы Олег Шеин подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона в порядке самовыдвижения. Как рассказали в региональном избиркоме, в понедельник, 1 июля, он подал пакет необходимых документов. Теперь политику до 25 июля предстоит собрать подписи не менее 1% избирателей области (7343 подписи) и пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 7% районных депутатов и глав муниципальных образований (121 подпись).

Напомним, в субботу, 29 июня, конференция астраханского отделения СР приняла решение о выдвижении господина Шеина на выборы губернатора региона. При этом 27 июня президиум центрального совета партии отклонил кандидатуру Олега Шеина в качестве претендента на должность главы региона.

После подачи документов в избирком Олег Шеин объяснил самовыдвижение «юридическими нюансами»: «Федеральным партийным органам нужно было взвесить ситуацию и подойти к вопросу более размеренно. Но мы хорошо понимаем, что время — ресурс, который быстро уходит. Именно по этой причине мы приняли такое решение». Политик добавил, что посчитал самовыдвижение «наиболее правильным» вариантом. По его словам, из-за позднего старта осталось мало депутатов, которые могли бы поддержать его для прохождения муниципального фильтра, но он приложит усилия, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. Помимо Олега Шеина самовыдвиженцами на выборы астраханского губернатора идут еще девять человек, включая врио главы региона Игоря Бабушкина.

Политолог Михаил Виноградов из фонда «Петербургская политика» считает, что регистрация на губернаторских выборах Олега Шеина — «вопрос политического решения». «Если будет команда, фильтр будет пройден. Но пока косвенно ситуация выглядит как признак недостатка административной поддержки»,— считает господин Виноградов.

Сергей Петунин, Саратов