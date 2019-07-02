Сиверский открыл счет инвесторам

Как стало известно “Ъ”, в проекте по строительству аэропорта Сиверский в Ленобласти появился еще один потенциальный инвестор. Помимо холдинга «Евросиб», принять в нем участие планирует ООО «Ленавиа». Эту компанию источники “Ъ” связывают с предпринимателем Дмитрием Рябовым, который считается владельцем занимающегося причальным бизнесом ООО «Конт». Ряд собеседников “Ъ” сомневается в возможностях компании профинансировать авиационный проект.

О еще одном потенциальном инвесторе проекта по строительству аэропорта Сиверский “Ъ” сообщили три источника в правительстве Ленобласти. «Теперь у нас есть два инвестора. Мы ждем, когда они подготовят технико-экономическое обоснование проекта и выйдут с ним на заседание межведомственной комиссии. "Ленавиа", в отличие от "Евросиба", не собирается просить федеральных денег. Они готовы финансировать все сами, что является определенным плюсом»,— сказал собеседник издания.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), ООО «Ленавиа» было зарегистрировано в феврале 2019 года в Гатчинском районе Ленобласти. Основным видом деятельности является вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом. Бенефициаром компании указан Андрей Лаверчук, который также является собственником ООО «Анхель». Компания арендовала причалы на проспекте Обуховской Обороны, 106. Выручка ООО «Анхель» в 2017 году составила 25,5 млн рублей, чистый убыток — 2,4 млн рублей.

Собеседники “Ъ” утверждают, что ООО «Анхель» аффилировано с ООО «Конт», которое специализируется на строительстве и обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет панамский офшор Stewart Global Inc. Собеседники “Ъ” называют конечным владельцем «Конта» Дмитрия Рябова, который также считается собственником ООО «Пассажирский флот» (представляет в России интересы международной судоходной компании Viking Cruises). В 2017 году выручка ООО «Конт» составила 194,5 млн рублей, чистая прибыль — 947 тыс. рублей. Компания построила причалы в Петербурге, Ленобласти, Горицах и Кузино в Вологодской области, Угличе Ярославской области и в других российских регионах.

Генеральный директор компании «Конт» Алексей Обрядин в беседе с “Ъ” опроверг информацию об интересе компании к проекту. По его словам, «Анхель» и «Конт» не взаимосвязаны. «Они наши конкуренты, и не более»,— сказал господин Обрядин.

Связаться с ООО «Ленавиа» “Ъ” не удалось.

В ХК «Евросиб», которая является инициатором проекта строительства второго аэропорта в регионе, заявили “Ъ”, что продолжают формировать план развития аэропорта с учетом прогноза авиационных перевозок до 2050 года. На запрос “Ъ” о новых интересантах в проекте в «Евросибе» заявили, что ранее не знали о компании ООО «Конт». В компании отмечают, что подобные «заявители» имеют невнятную структуру бизнеса и офшор в учредителях, в то время как аэродромы относятся к стратегическим объектам транспортной безопасности.

В «Евросибе» добавили, что вопросы экономической модели и принципов финансирования проекта аэропорта в Сиверском согласовывают «на всех уровнях». В компании считают, что аэропорт может быть предназначен как для обеспечения низкобюджетного пассажирского, в том числе регионального, и грузового сообщения, так и для обслуживания и базирования деловой бизнес-авиации и авиации общего назначения. Ранее в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 21.03.2019) собственник ХК «Евросиб» Дмитрий Никитин заявлял, что потенциальный пассажиропоток нового аэропорта Сиверский в Ленобласти может составить до 1,5 млн человек. Он отмечал, что стоимость проекта составляет около 10–15 млрд рублей.

«Наша роль в проекте — управляющая компания. Как правило, около 40% инвестиций в такие проекты — все, что относится к взлетно-посадочным полосам, техническому и метеорологическому оборудованию,— поступает со стороны государства, а 10% остается за субъектом. В оставшуюся половину 30% средств вносят прямые инвесторы, 70% привлекают финансовые институты. Наша задача в проекте — обеспечение интеграции»,— говорил господин Никитин.

Господин Дрозденко заявлял “Ъ” ранее, что регион не готов участвовать в финансировании проекта. «Когда мы говорили, что входим в проект, мы гарантировали передачу земельного участка (от Минобороны Ленобласти.— “Ъ”) и последующую передачу территории в эксплуатацию той компании, которая будет строить аэропорт. Что касается участия Российской Федерации, действительно, предусматривается при развитии аэропортов, что взлетная полоса строится и остается в собственности государства»,— добавил он.

По словам губернатора Ленобласти, первоочередным этапом развития Сиверского будет грузовая и деловая авиация. «Дальше (в развитии пассажирских перевозок.— “Ъ”) мы пока не идем, потому что нам надо согласовывать свои действия с Минтрансом. Сейчас ведомство поддерживает нас в направлениях развития карго и деловой авиации»,— подчеркнул господин Дрозденко. По его оценке, для этого необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить закрытие периметра аэропорта, создать условия для воздушной навигации и построить складские помещения. Стоимость данного этапа составит 5–10 млрд рублей.

«В отличие от "Евросиба", "Конт" — не та компания, которая в состоянии реализовать подобные проекты. Даже если они привлекут какого-то инвестора, я не очень понимаю, как они будут финансировать свою часть проекта»,— говорит собеседник “Ъ” в туристической отрасли. Больше всего это похоже на очередные «хотелки» и пиар-ход, резюмирует он.

Ольга Кантемирова, Яна Войцеховская, Константин Куркин