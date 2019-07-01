Оператор «Платона» стал одним из претендентов на обслуживание всех дорожных камер

Оператор системы «Платон» — компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС; принадлежит сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорю и госкорпорации «Ростех») — может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД на автомагистралях, сообщает РБК. Замминистра транспорта Алексей Семенов направил письмо с соответствующим предложением вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу транспорта.

В письме замминистра подчеркивает, что у РТИТС есть «разветвленная телекоммуникационная, навигационно-информационная и придорожная инфраструктура», которая позволит эффективно фиксировать нарушения ПДД. «Минтранс информирует, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой "Платон" по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой»,— говорится в письме Семенова.

По информации РБК, единственным конкурентом РТИТС стала еще одна структура «Ростеха».

В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн большегрузов, а объем поступлений в Дорожный фонд России с момента ее запуска в 2015 году достиг 77 млрд руб. Вырученные средства идут на ремонт дорог, восстановление старых и возведение новых мостов. В 2018 году Ространснадзор взыскал 1,4 млрд руб. штрафов с нарушителей в системе «Платон».

Ранее “Ъ” удалось ознакомиться с текстом правительственной телеграммы главам регионов. Минсвязь готовит проект распоряжения правительства, согласно которому единственным «исполнителем закупок работ, услуг», связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО ГЛОНАСС БДД (34% принадлежит корпорации «Ростех», 30% — АО ГЛОНАСС, 36% — ООО «Сотка высоток»). По сведениям “Ъ”, с идеей определить единственного поставщика выступил «Ростех», обратившись к президенту Владимиру Путину.

Подробнее о решении выбрать единого исполнителя читайте в публикации “Ъ” «За дорожными штрафами проследит "Ростех"».