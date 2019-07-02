Троллейбусам отказали в праве на провода

Администрациия Краснодара в ближайшие дни разместит на сайте госзакупок информацию о покупке 10 новых троллейбусов с автономным ходом. Для этого муниципалитет выделил 123 млн руб. Еще две таких машины за свой счет купит КТТУ. руководство города месяц назад впервые заявило о нецелесообразности сохранения контактной сети на участке улицы Красной. С маршрутов уже убрали троллейбусы, теперь их обслуживают автобусы. Представители краснодарского общественного движения «Городские решения» готовят заявление в прокуратуру о нарушении прав граждан на комфортную городскую среду из-за решения городских властей демонтировать троллейбусную сеть на участке улицы Красной. Общественники города жалуются на ухудшение рраспортного сообщения в городе. Эксперты называют решение краснодарской мэрии необдуманным.



В пресс-службе городской администрации заявили, что троллейбусы с автономным ходом, о покупке которых заявил мэр Евгений Первышов месяц назад, будут закуплены до конца года. «Есть определенная процедура, которую необходимо пройти: оформить техническую документацию, собрать большой пакет документов, и потом уже проводить торги. В ближайшее время информация будет размещена на сайте госзакупок, и концу года Краснодар планирует получить 12 троллейбусов с автономным ходом, как и было заявлено ранее», - сказал представитель администрации.

В настоящее время по улице Красной вместо троллейбусов пустили автобусы. Всего на четырех маршрутах было задействовано 52 машины, и замену их двенадцатью горожане считают неадекватной. «Если возьмут с других маршрутов технику, остальные районы останутся без транспорта», - говорит общественного движения «Городские решения» Дмитрий Воронов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, о замене троллейбусов на электробусы мэр города Евгений Первышов заявил 23 мая, тогда же пресс-служба мэрии разместила пресс-релиз, в котором говорилось, что муниципалитет выделяет 123 млн руб. на закупку 10 троллейбусов с автономным ходом, а также о том, что часть контактной троллейбусной сети на улице Красной будет демонтирована.

Представители краснодарского общественного движения «Городские решения» готовят заявление в прокуратуру о нарушении прав граждан на комфортную городскую среду. Как пояснил Дмитрий Воронов, заявление связано с решением городской администрации демонтировать участок контактной троллейбусной сети на улице Красной. «Это центральная линия, по которой проходило четыре троллейбусных маршрута. Их сняли и поставили автобусы, из-за чего пришлось перекроить все маршруты, что уже плохо сказалось на транспортном сообщении», - говорит активист. Он добавил, что горожане опасаются полной ликвидации троллейбусной сети. «Уничтожение сети развивается именно по такому сценарию: демонтируется один участок, затем администрация заявляет о снижении рентабельности троллейбусных перевозок, и это повод для полной ликвидации», - сказал господин Воронов.

По словам общественников, они не против закупки новых машин, однако не понимают, почему их нельзя пустить в районы новостроек, где общественного транспорта катастрофически не хватает. «Эти электробусы должны продлевать уже существующие маршруты, там, где заканчивается контактная сеть, к чему ставить их в центр? Мы больше месяца не можем получить ответа на главный вопрос - зачем демонтировать сеть на Красной?», - говорит госпожа Шувалова.

На этот вопрос представитель администрации заявил, что «в ней нет необходимости». По его словам, троллейбусы являются заложниками дорожных ситуаций: ДТП, обрывов проводов, отключения света. «И в такой ситуации движение парализует, так как другие троллейбусы становятся тоже. А троллейбус с автономным ходом решает все эти вопросы. Более того, сможет совершенно равнозначно проезжать участок без контактной сети, например, по Красной, так и ехать дальше, чем конечная сейчас. Это не взаимоисключающие вещи. Поэтому никакого противоречия нет, все вполне логично. Их покупка - это старт обновления троллейбусного парка Краснодара, причем обновления системного», - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Он добавил, что стоимость таких машин всего на 5% выше стоимости обычного троллейбуса в сопоставимой комплектации, только без аккумуляторов для увеличенного автономного хода.

По словам руководителя пресс-службы Горэлектротранса Санкт-Петербурга Дарьи Тимофеевой, электробусы на динамическом ходу - таково их правильно название, - в Санкт- Петербурге обслуживают районы новостроек. «Они быстро прижились и получили популярность, не было ни одного негативного отзыва. Но в центр их пока лучше не ставить - нужно получить опыт эксплуатации. И конечно, демонтировать существующую троллейбусную сеть неправильно. У нас в центре от нее освободили только один небольшой участок - над Казанским собором. Все-таки это такой памятник архитектуры. Больше демонтажа нигде не было, даже над Невским» - сказала госпожа Тимофеева.

Как рассказал бывший гендиректор ООО «Сибирский троллейбус» и ОАО «Сибэлтранссервис» (г. Новосибирск) Сергей Парфенов, такие машины сочетают достоинства классического троллейбуса с возможностью преодолевать значительные расстояния на автономном ходу. При этом господин Парфенов отмечает, что демонтировать контактную сеть неправильно и не экономично. «Ее нужно использовать. То, что краснодарцы отстаивают троллейбусную сеть - это правильно. Она необходима в том числе, и для эксплуатации электробусов», - сказал господин Парфенов. Он пояснил, что расчетное время эксплуатации батарей - пять-семь лет, но они могут служить и 15, если правильно составлены маршруты. «Батарея заряжается сама в процессе движения троллейбуса по контактной сети. При движении на участках, где она отсутствует, аккумулятор не будет заряжаться, и срок его использования уменьшится. Оптимальные пропорции - 6 км под сетью при длине маршрута в 10 км, иначе аккумулятор быстро придет в негодность», - объяснил господин Парфенов. Он добавил, что в России литий-ионные аккумуляторы, который стоят в троллейбусах на автономном ходу, производят только в Новосибирске, их стоимость составляет около 3 млн руб.

Елена Рыжкова