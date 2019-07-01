В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР. В отношении Белой завели дело об «организации умышленного убийства малолетнего», в отношении Сушкевич — об «убийстве малолетнего» (ст. 105 УК РФ). Обе женщины находятся под домашним арестом.

Дело завели по факту смерти недоношенного младенца весом 700 граммов, родившегося в роддоме в ноябре 2018 года. По версии следствия, и. о. главврача поручила реаниматологу убить ребенка, чтобы не портить статистику учреждения и «сэкономить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения новорожденного».

«Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка. Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", в результате чего наступила смерть новорожденного»,— говорится в сообщении СКР. По информации ведомства, в историю родов внесли заведомо ложные сведения о гибели плода во время родов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с “Ъ FM” сказал, что надеется, что у врачей не было намерения убить ребенка. «Ситуация вызывает у нас беспокойство. Врачебное сообщество должно быть в определенном смысле защищено, потому что они имеют право на ошибку. Но если у следствия есть подтверждение, что там были какие-то преднамеренные действия с целью лишения кого-то жизни, то это, конечно, ужасное преступление. Но я думаю, что и следователи, и суд разберется»,— сказал господин Алиханов.

Дело врача-реаниматолога попросили взять под особый контроль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и Профсоюз работников здравоохранения Москвы. В поддержку Элины Сушкевич почти 24 тыс. человек подписали петицию на сайте change.org. Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» запустил в Facebook акцию в поддержку врача-реаниматолога — пользователям предлагают ставить надпись #яэлинасушкевич на аватарки.

Сотрудники СКР продолжают устанавливать обстоятельства происшедшего. «Следствием не ставится цель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз»,— говорится в сообщении СКР.

Подробнее о деле Элины Сушкевич — в публикации “Ъ” «Такого после 1953 года еще не было».