Агрессивнее радовать население

После опубликованного чемпионкой мира по биатлону Ульяны Кайшевой видеообращения в Instagram глава Удмуртии Александр Бречалов указал руководителям муниципалитетов на недостатки в донесении информации об их работе до населения. Он упрекнул глав городов и районов, что они не смогли погасить негатив, вылившийся в соцсети после появления ролика, и призвал добавить агрессивности в освещении. Эксперты считают, что такими вопросами в первую очередь должна заниматься администрации главы Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 1 июля обратился к главам городов и районов республики с просьбой активнее заниматься медиасопровождением своей деятельности. По мнению руководителя региона, они недостаточно внимания уделяют информированию населения об успехах, строительстве новых соцобъектов, ремонте дорог, выделяемых субсидиях и т.д. В результате повестку формируют «другие», которым нужен «протест». «Протест сейчас — это выгодно, на нем можно заработать»,— отметил господин Бречалов.

В качестве примера он привел вылившуюся в соцсети историю с продажей земельного участка в Можге. Чемпионка мира по биатлону Ульяна Кайшева, проживающая в этом городе, опубликовала на своей странице в Instagram видео. «Я нахожусь на спортивной площадке у лыжной трассы, где очень много лет тренируются биатлонисты и лыжники, но, к сожалению, администрация Можги 26 июня продала этот очень ценный участок под жилое строительство. Об этом, конечно, сожалеет весь район, так как он (участок – “Ъ”) использовался и детьми, и взрослыми, и спортсменами, и биатлонистами, и триатлонистами, чтобы разминаться, проходить в лес»,— сказала в ролике Ульяна Кайшева.

Земельный участок, по словам главы Удмуртии, был выставлен на продажу с соблюдением всех процедур. В аукционе приняло участие четыре человека. «Человек выкупил четыре сотки. Смотрите, что дальше происходит: соседка не хочет, чтобы рядом был сосед. Там установлено три турника. История потрясающая про современный жанр "инфоновости". Они просят нашу знаменитую спортсменку, биатлонистку, которая рядом живет, записать ролик, мол, у тебя там много подписчиков, сейчас они там все взбодрятся, и Бречалов отменит решение о продаже участка. Та соответственно, не сильно вникнув, придумала историю, что, мол, у этих трех турников дети всю жизнь спортом занимались»,— рассказал глава региона.

По словам господина Бречалова, земельный участок был бесхозным,«бурьян по пояс, да доски с гвоздями», и никто там не занимается спортом, однако недостаток объективной информации породил активное обсуждение в соцсетях с негативом в адрес муниципалитета. Он добавил, что спортивные объекты в республике, в том числе в Можге, вводятся регулярно.«Это означает, что мы с вами с точки зрения донесения информации и агрессивности ее донесения недорабатываем»,— заявил руководитель республики. Главам городов и районов в этой связи необходимо составлять медиапланы и отрабатывать повестку.

Политолог, генеральный директор компании «Сириус Консалтинг» Наталия Заболотских считает, что вопросами информационной политики должны в первую очередь заниматься не главы муниципалитетов, а администрация главы и правительства региона.«Для того чтобы оперативно реагировать на точки напряжения, негативную повестку, необходимо, чтобы внутри региона была выстроена четкая система коммуникации. Причем коммуникация не столько вертикальная, сколько горизонтальная: от глав муниципальных образований до структурных подразделений, отвечающих за внутреннюю политику, работу с муниципалитетами и информационную работу. Именно от их слаженной деятельности зависит скорость реакции и результат решения вопросов. Главы муниципальных образований не пиарщики, не политтехнологи и не журналисты. Их задача решать вопросы местного значения»,— отмечает госпожа Заболотских.

Это не снимает с них главную задачу — знать проблемы территории, людей, которые на ней проживают и, используя все возможные ресурсы, решать их, говорит политолог. «Но одно дело —знать и решать вопросы на местном уровне, другое — уметь предвидеть, что именно может стать причиной публичного конфликта, как это предотвратить или осветить правильно в СМИ и соцсетях. Это вопросы, которые относятся к компетенции администрации главы. Если не будет выстроена система, что, безусловно, непросто, то негативные ситуации и дальше придется решать в режиме ручного управления»,— считает политолог.

Михаил Красильников