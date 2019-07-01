Примеры успешной цифровой трансформации

Большинство предприятий автоматизируют ряд процессов – контроль за местоположением объектов, мониторинг безопасности, организация видеонаблюдения на производстве. Лебединский горно-обогатительный комбинат (Белгородская область) с помощью наших «умных» сервисов мониторит перемещение нескольких сотен единиц транспорта. Это отличное решение для эффективной логистики.

Наш федеральный клиент - компания «Россети» - с помощью IoT¬-решений контролирует безопасность и сокращает административные расходы на предприятии. Благодаря специальным датчикам и нашей сети автоматизированы сбор показаний по расходу энергоресурсов. Кроме того, службы безопасности всегда вовремя узнают о нестандартных ситуациях на производстве с помощью установленных на объектах датчиков открытия-закрытия дверей и устройств фото и видеофиксации, передающих данные в режиме реального времени.

Технологии постоянно развиваются, и уже сегодня мы можем создавать целые системы для контроля состояния здоровья сотрудников. Это актуально для тех же аграриев или промышленников. Коробочное решение включает «умные» браслеты и передачу данных на единый сервер. Компаниям-экспортерам покажется интересным решение «Контроль грузов». Услуга позволяет определять точное местонахождение груза, прогнозировать следующие поставки