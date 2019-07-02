Серов наполняют кандидаты

ЛДПР выдвинула в качестве кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 общественницу Евгению Чудновец. Она стала шестым претендентом на мандат, на который также претендует в частности олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук. Выдвижение завершается 23 июля.



Высший совет ЛДПР выдвинул Евгению Чудновец кандидатом на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. «Я планирую подать документы в избирательную комиссию на этой неделе»,— сообщила “Ъ-Урал” госпожа Чудновец. По ее словам, она уже переехала в Серов и «работает по жалобам горожан».

Евгения Чудновец получила известность в 2016 году, когда Катайский районный суд Курганской области осудил ее на шесть месяцев колонии общего режима за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. Суд признал ее виновной в распространении детской порнографии (по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Приговор вызвал широкий общественный резонанс. 6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил его. В 2017 году Евгения Чудновец планировала участвовать в выборах губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России. Однако облизбирком отказал ей в регистрации из-за отсутствия подтверждающих выдвижение документов.

Ранее стало известно о выдвижении по Серовскому округу олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина от партии «Единая Россия». Кандидатом от Партии роста стал уральский бизнесмен Сергей Капчук, входивший в «список Титова» (бизнес-омбудсмен Борис Титов включил в него предпринимателей, находившихся в бегах по обвинениям в экономических преступлениях и которым обещали, что по возвращении в Россию их дела будут тщательно изучены). КПРФ выдвинула депутата думы Качканара Габбаса Даутова, «Справедливая Россия» — фельдшера скорой помощи из Новой Ляли Алексея Коровкина, «Яблоко» — заместителя председателя реготделения Ирину Скачкову. В качестве кандидатов зарегистрированы господин Капчук и госпожа Скачкова.

Согласно порядку избирательной кампании, кандидаты от партий могут выдвигаться до 23 июля, самовыдвиженцы — до 12 июля. Все необходимые документы они должны предоставить в свердловский облизбирком до 24 июля. С 10 августа по 7 сентября наступит этап агитация в СМИ. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области.

По мнению экспертов, Сергей Капчук и Евгения Чудновец не составят конкуренции Антону Шипулину, который считается фаворитом. «Во-первых, ни у Капчука, ни у Чудновец нет ресурсов. Во-вторых, у них есть политическая договоренность на участие в кампании только в ограниченном формате»,— уверен уральский политолог Алексей Швайгерт. По его словам, участие этих кандидатов может стимулировать интерес и явку избирателей на выборы. «Из-за фактурности их фамилий и политической биографии у избирателей можно легко составить условную видимость выборов и легитимную победу Антона Шипулина»,— добавил господин Швайгерт.

Анастасия Реутова