Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Минтранс представил законопроект и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Как считают участники рынка, законопроект написан под французскую BlaBlaCar.

В проекте содержится ряд ограничений: запрещено использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов ограничивается двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.

Министерство 28 июня направило документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках. Рассмотрение продлится до 25 июля. В Минтрансе не уточнили, когда документы направят на одобрение в Госдуму.

Подробнее об инициативе Минтранса — в публикации “Ъ” «Попутчиков рассадят по машинам».