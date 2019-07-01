АО «ЭР-Телеком Холдинг» не будет распределять 1,6 млрд рублей чистой прибыли за 2018 год

АО «ЭР-Телеком холдинг» сообщило о решении единственного акционера оставить нераспределенной чистую прибыль общества в размере 1,6 млрд руб. Не будет производиться и выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии. Сообщается также об избрании совета директоров общества в составе Елены Ивашенцевой, Андрея Кузяева, Тима Лассена, Евгения Пегушина, Зорана Ратковича, Теодора Шелла, Андрея Семерикова, Георгия Ткаченко, Вадима Узберга. Аудитором по РСБУ и МСФО утверждено АО «КПМГ».

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонную связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ.