Россия предоставит Сербии новый экспортный кредит на €172,5 млн

Россия и Сербия работают над соглашением по экспортному кредиту на сумму €172,5 млн, сообщил посол РФ Александр Боцан-Харченко в интервью «РИА Новости». Это происходит в рамках договоренностей, которые были достигнуты 17 января во время визита президента России Владимира Путина в Белград.

По словам российского посла, средства пойдут в том числе «для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра».

Сейчас холдинг РЖД выполняет контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии, его сумма составляет $941 млн. Из них $800 млн — экспортный кредит, предоставленный Россией.

«Опыт работы у РЖД в Сербии и на Балканах богатый, поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая»,— отметил господин Боцан-Харченко.

О том, как прошел визит Владимира Путина в Белград, читайте в материале “Ъ” «Государственный серб РФ».