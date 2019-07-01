Дивиденды «Ростелекома» от участия в «Башинформсвязи» вырастут почти вдвое

«Ростелеком» по итогам 2018 года получит от участия в дочернем ПАО «Башинформсвязь» почти вдвое больше дивидендов — 774,37 млн руб. (в 2017 году выплаты составляли 448,8 млн руб.). Решение было принято на собрании акционеров 28 июня. На выплаты по привилегированным акциям компания направит 22,75 млн руб. из расчета 0,63 руб. на каждую, на выплаты по обыкновенным акциям — 751,63 млн руб. из расчета 0,79 руб. на каждую. На дивиденды будет направлена половина чистой прибыли компании за прошлый год. Она составила 1,55 млрд руб., что вдвое больше показателя 2017 года. Вторая половина прибыли в размере 774,12 млн руб., согласно решению акционера, останется нераспределенной.

В совет директоров ПАО «Башинформсвязь» избраны пять человек. В него вернулся вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Волга» Дмитрий Проскура, покидавший совет в конце 2018 года. Новым членом совета стал директор департамента прикладных проектов макрофилиала «Волга» Алексей Белоусов. Еще три члена совета сохранили свои посты: заместитель директора — директор по правовому обеспечению филиала Светлана Толстикова, заместитель директора – финансовый директор макрорегионального филиала «Волга» Алексей Панов и директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых обществ «Ростелекома» Александр Колесников.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии. «Ростелеком» получил 100% акций предприятия в 2015 году. Компания развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом «Баштел».

Ирина Самойлова