В деле о хищениях злоупотребили с обвинением

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений материалы скандального уголовного дела о хищениях при модернизации Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). По версии следствия, деньги похитил один из бывших топ-менеджеров космического центра вместе с рядом предпринимателей при закупке оборудования для производства ракет-носителей «Ангара». Однако суд посчитал, что Следственный комитет России (СКР) при завершении расследования незаконно увеличил объем обвинений фигурантам.

Обещавший стать громким процесс по делу о хищениях бюджетных средств из ГКНПЦ имени Хруничева завершился, едва начавшись. Материалы уголовного дела поступили в Гагаринский райсуд, но еще на предварительных слушаниях защита ходатайствовала перед рассматривающей дело судьей Ольгой Арбузовой о возврате материалов генеральному прокурору, так как, по ее мнению, следователи на завершающем этапе предварительного следствия нарушили права всех троих обвиняемых. Напомним, что в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР обвиняли уже бывшего заместителя главного инженера ГКНПЦ Александра Позднякова, главу компании «Станкомашкомплекс» Вячеслава Логвиненко и подчиненную последнего Юлию Баркову. Само расследование, как сообщал “Ъ”, было начато еще в конце 2016 года, но изначально речь в нем шла о «неустановленных следствием лицах», которые еще в 2012–2014 годах расхитили бюджетные деньги, которые выделялись центру Хруничева в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Однако конкретные фигуранты появились позже, когда следователи изучили детали контракта по модернизации цехов ГКНПЦ, на которую было выделено около 1,5 млрд руб. Речь шла о закупке и монтаже шести станков Schaublin 225 TM CNC, необходимых для изготовления деталей пневмогидросистем ракет-носителей семейства «Ангара». «Станкомашкомплекс» выиграл конкурс на поставку 42 единиц оборудования (в том числе и компании Schaublin) для нужд 32-го цеха на сумму более 116 млн руб. Но, по мнению следствия, по договоренности с Александром Поздняковым были поставлены несколько станков более низкого качества и, соответственно, более дешевых. При этом, предполагает следствие, разница в цене, составившая более 20 млн руб., осела в карманах злоумышленников.

Первым задержали и арестовали господина Позднякова, а затем и участвовавших в переговорах Вячеслава Логвиненко и Юлию Баркову. Претензии были и к заместителю главы «Станкомашкомплекса» Виктору Тарасову, якобы причастному еще к ряду сомнительных сделок, но он успел скрыться за границей и был объявлен в розыск. Господина Логвиненко отправили в СИЗО, несмотря на то что у него были серьезные проблемы с сердцем и он готовился к операции. Вскоре, впрочем, госпожу Баркову отпустили под домашний арест. В суде все трое обвиняемых категорически отрицали причастность к каким-либо преступлениям. «Изначально на предварительном слушании суд отказался рассматривать наше ходатайство о возврате дела в прокуратуру как преждевременное, но потом на втором или третьем заседании по существу сам предложил вернуться к его изучению»,— сообщил “Ъ” адвокат Вячеслава Логвиненко Сергей Алексеев. В результате суд согласился, что объем обвинения был увеличен, нарушены нормы УПК и есть препятствия для рассмотрения дела судом и вынесения приговора. Меру пресечения всем троим обвиняемым суд оставил прежней, хотя Юлия Баркова, находящаяся на последних месяцах беременности, просила отпустить ее под подписку о невыезде. Как указал суд, изменение ранее избранных мер невозможно на более мягкую, «поскольку такие меры пресечения не будут отвечать интересам правосудия и общественным интересам».

Представители Вячеслава Логвиненко между тем отмечали, что его новое обследование в 15-й горбольнице показало: непроходимость кровеносных сосудов составляет до 80%, и диагноз запрещает его содержание под стражей. «Тем не менее 60-летней заслуженный человек, бывший офицер спецслужб, в прошлом раненый и контуженный, продолжает находиться в СИЗО-4 "Медведь"»,— заявил господин Алексеев. Он особо отметил, что подобное отношение и периодические вывозы подследственного на различные мероприятия больше похожи на пытки, а потому уже собираются документы для подачи соответствующей жалобы в ЕСПЧ.

По некоторым данным, Генпрокуратура уже передала материалы расследования в СКР для «работы над ошибками», которую, кстати, якобы поручили тому же следователю, который начинал расследование,— Николаю Коженкову. Судя по всему, после «подправки» обвинения материалы сразу же направят обратно в суд. Однако адвокаты комментировать ход возобновленного предварительного следствия категорически отказались, сославшись на данные ими подписки о неразглашении. «Посмотрим, что будет дальше. Мы будем до конца бороться за нашего клиента и добиваться для него оправдательного приговора»,— заключил Сергей Алексеев.

Сергей Сергеев