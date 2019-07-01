Американцы растворились в аптеках

Американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance сократил свой пакет акций в российской сети «36,6» почти в три раза — с 15% до 5,21%. При этом у компании сохраняется опцион на консолидацию 85% акций российского ритейлера. Новые акционеры «36,6» могут быть заинтересованы в том, чтобы американцы реализовали его, но те вряд ли станут инвестировать в компанию до ее финансового оздоровления, считают эксперты.

О сокращении доли Walgreens Boots Alliance (WBA) в ПАО «Аптечная сеть "36,6"» с 15% до 5,21%, российская аптечная сеть сообщила 28 июня. Кроме этого, с 28% до 9,73% сократилась доля в ПАО кипрской Paneario Holdings Ltd. Согласно сообщению, доли обеих компаний снизились в результате допэмиссии «36,6», завершившейся 31 мая 2019 года.

Помимо WBA и Paneario среди известных ныне акционеров ритейлера — люксембургская компания Long-Term Investments, конечным бенефициаром которой является основной владелец ГК «Регион» Сергей Судариков, а также Altus Capital. После допэмиссии им принадлежало по 19,05% и 29,97% ПАО сответственно. Но в пятницу Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о приобретении 19,65% аптечной сети в рамках реструктуризации кредитной задолженности. Долг «36,6» превышал 40 млрд руб., часть которого в конце 2018 года выкупили Long-Term и Altus Capital.

WBA стала акционером «36,6» в 2016 году, получив также опцион на увеличение доли до 85%. В июле 2016 года главный исполнительный директор WBA Стефано Пессина сообщал, что компания может консолидировать 100% акций «36,6» в течение пяти лет. Но тогдашний совладелец сети и председатель совета директоров Иван Саганелидзе заявил, что акционеры не намерены продавать все акции «36,6» WBA.

Впрочем, в начале 2018 года Иван Саганелидзе сам покинул компанию, а вместе с ним и гендиректор Владимир Кинцурашвили, также имевший долю в сети. Как говорил тогда источник “Ъ”, близкий к акционерам «36,6», доля господ Саганелидзе и Кинцурашвили в размере 45,02%, которой они владели через кипрскую Palesora Ltd, досталась структурам Романа Авдеева — владельца 56% МКБ и концерна «Россиум». На тот момент господину Авдееву уже принадлежало 13,76% в «36,6», которые в 2017 году он выкупил у Baring Vostok. Paneario как владелец 28% акций была раскрыта в отчете сети за первый квартал 2018 года. Кипрская компания принадлежала немецкому юридическому консультанту Филиппу Леннерту, но чьи интересы он представляет, в «36,6» не комментировали.

По мнению одного из участников фармрынка, новые акционеры ритейлера могут быть заинтересованы в том, чтобы WBA консолидировала 85% акций «36,6». В американской компании оперативно на запрос “Ъ” не ответили. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сомневается в том, что WBA будет инвестировать в увеличение доли в «36,6» до ее финансового оздоровления. Он отмечает также падение российского коммерческого фармрынка в целом. По итогам пяти месяцев 2019 года он упал впервые за последние несколько лет. Так, за отчетный период продажи лекарств сократились на 3,7% год к году, до 2,1 млрд упаковок. Сергей Шуляк также отмечает, что большинство российских аптечных сетей, в том числе крупных, работают практически с нулевой рентабельностью.

По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в WBA позитивно восприняли приход в «36,6» в феврале 2018 года Полины Киселевой на должность директора розничного направления. До этого она работала директором по маркетингу и поддержке бизнеса торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). С ее приходом в «36,6», рассказывает господин Бурмистров, WBA стала лучше понимать процессы управления российской сетью, ее операционная эффективность начала повышаться. Но уже в июле того же года госпожа Киселева покинула сеть из-за неурегулированных вопросов корпоративного управления. Гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко отмечает, что по итогам пяти месяцев 2019 года среднемесячная выручка на одну аптеку увеличилась на 13,7% год к году, валовая прибыль всей сети в целом за отчетный период выросла на 4%.

Мария Котова