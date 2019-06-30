Саудовский министр энергетики подтвердил продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка ОПЕК+, вероятнее всего, будет продлена на девять месяцев. По его словам, дальнейшее сокращение добычи не требуется, передает Reuters. Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке сообщил, что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объеме сроком 6 или 9 месяцев.

Нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК, Россия и не являющиеся членами картеля страны, договорились провести заседание 1-2 июля, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по ограничению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, Владимира Путина ждут в Саудовской Аравии в октябре этого года. В ходе визита ожидается подписание нескольких соглашений.

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