Трамп сообщил о позитивных перспективах заключения торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает возможность заключения торгового соглашения с Китаем, однако считает, что произойдет это не скоро.

«Важно отметить, что мы снова начали переговоры с Китаем, поскольку наши отношения с ними остаются очень хорошими. Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость ее заключения. Я не спешу, но все выглядит очень хорошо!»,— написал он Twitter.

Господин Трамп подтвердил, что не собирается вводить новые пошлины пока идут переговоры. Также, по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина, разрешил американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei, если они не будут угрожать национальным интересам США.

Американский президент подтвердил договоренность о покупке китайскими компаниями большего объема сельхозпродукции у фермеров США.

Напомним, на переговорах президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 было достигнуто торговое перемирие между США и Китем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены, однако эксперты отмечают, что говорить об окончании «торговой войны» между двумя странами пока рано.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».