Закон о запрете рекламы лекарств в детских телепередачах внесен в Госдуму

Законопроект, запрещающий рекламу лекарственных средств и медицинских услуг в детских теле- и радиопередачах, внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

«В соответствии с предлагаемым изменением устанавливается, что в детских теле- и радиопередачах не допускается распространение рекламы, спонсорской рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины»,— следует из пояснительной записки к инициативе, опубликованной на сайте российского парламента.

Объем рынка рекламы на российском телевидение в первом квартале 2019 года составил 41,5–42 млрд руб., уступив лидерство интернет-рекламе (51–51,5 млрд руб). Общий рост рынка рекламы в России в ближайшие три года замедлится, отмечают эксперты.

О том, как фармацевтические компании пытаются правильно рекламировать свои товары, читайте в материале “Ъ” «Для лекарств подобрали слова».