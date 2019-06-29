ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами

Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе». Специалисты должны принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле. «Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки»,— сообщил источник.

Новая партия самолетов Boeing 737 должна начать поступать в ноябре. «С августа 2018 года делегации "Победы" осуществили приемку 10 самолетов в Сиэтле»,— сказал источник в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что решение о закупке «Победой» 30 самолетов Boeing 737 MAX 8 не будет принято до выяснения причин авиакатастроф самолета данного типа в Эфиопии и Яванском море. Авиакомпания уже выплатила аванс за 20 самолетов Boeing 737 MAX 8.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев допускал, что компания может отказаться от эксплуатации 20 Boeing 737 MAX 8, заказанных для дочернего лоукостера «Победа».