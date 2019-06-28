Директору чайковской «Снежинки» предложили понижение в должности

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, 28 июня ректор Чайковского государственного института физической культуры Фанави Зекрин подписал распоряжение о переводе директора федерального центра по зимним видам спорта «Снежинка» Леонида Вологжанина на более низкий пост — замдиректора по спортивно-оздоровительной работе. Причина - в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

Связаться с ректором “Ъ-Прикамье” не удалось — его телефон был выключен. Господин Вологжанин воздержался от комментариев, отметив, что данная позиция его не устраивает.

По одной из версий, новым директором «Снежинки» может стать 65-летний начальник охраны центра Иван Полянин. Президент краевой федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина Александр Постаногов считает, что это пока лишь слух, все решится к концу августа. В краевом минспорте ситуацию не комментируют, поскольку это федеральное учреждение.

Леонид Вологжанин — шестикратный чемпион мира по лыжному двоеборью в категории «Мастерс».

Центр «Снежинка» — учреждение для подготовки атлетов к статусным спортивным состязаниям, среди которых Олимпиада и различные кубки мира. Центр состоит из несколько комплексов: биатлонного комплекса (включает в себя лыжероллерные трассы с искусственным оснежением), стрельбища на 30 установок, лыжно-биатлонного стадиона и стадиона для фристайла.