«Красное Сормово» выплатит 150 млн рублей дивидендов

Годовое собрание акционеров ПАО «Завод “Красное Сормово”» решило направить 43,4% чистой прибыли или 150 млн руб. на выплату дивидендов. Размер дивиденда на акцию составил 93,93 руб. По сравнению с 2018 годом размер дивидендов вырос на 41%.

Еще 64,7 млн руб. будут направлены на инвестиции, 4,9 млн руб. – на финансовые вложения, 10,5 млн руб. – на благотворительность, 24,2 млн руб. – на выплаты социального характера. 91,2 млн руб. чистой прибыли собрание акционеров решило оставить нераспределенной, сообщает «Интерфакс».