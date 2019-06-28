Экс-руководителя краевого комитета ЗАГС оставили на поселении

Пермский краевой суд признал законным постановление об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему председателю краевого комитета ЗАГС Артему Ситникову, вынесенное Нытвенским судом. Отбывающий наказание в колонии-поселении №39 в Оханском районе господин Ситников счел такое решение суда первой инстанции необоснованным, в том числе потому, что его ходатайство об УДО было поддержано администрацией колонии. «Конфликтов с осужденными не имеет, поддерживает связь с родственниками, вину в совершении преступления осознает, в содеянном раскаивается, не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания»,— указала в характеристике администрация исправительного учреждения, сообщает интернет-газета Primeru.net. Однако, изучив представленные материалы, судья Пермского краевого суда Лариса Литвинова в удовлетворении апелляционной жалобы отказала.

Господин Ситников был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в апреле 2017 года.

Как было доказано в суде, в декабре 2012 года он заключил с ООО «Саммит» договор аренды здания площадью 174 кв. м в селе Усть-Кишерть, которое передал в безвозмездное пользование комитету ЗАГС Кишертского района. Указанное ООО находилось под контролем сожительницы его брата Надежды Варакшиной. При этом около года здание фактически пустовало, но краевой комитет ЗАГС, тем не менее, перечислял ежемесячные платежи арендодателю. В ходе следствия и суда было установлено, что денежные средства, перечисленные по договору аренды ООО «Саммит», составили 5% годовой сметы комитета ЗАГС в 2012 году и 14% в 2013-м.

Экс-руководителю ЗАГС было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании более 11 млн руб. ущерба, который был причинен действиями осужденного.

В феврале 2019 года господин Ситников уже подавал ходатайство об УДО, однако районный суд отклонил его.