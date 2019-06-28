Челябинские таможенники задержали крупную партию контрафактной одежды

Сотрудники челябинской таможни пресекли попытку ввоза в Россию 19 т контрафактной одежды. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, автомобиль с товарами следовал из Кыргызстана, его остановили на автодороге вблизи КПП «Троицк».

В машине было более 8 тыс. единиц одежды с признаками подделки известных брендов = Gucci, Adidas, Reebok, Calvin Klein, Puma, Nike. Партию везли в Пермь для продажи. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается предварительно в 12 млн руб.

Товар изъяли и передали полиции Троицка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.