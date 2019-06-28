Bentley представила особый Continental GT Convertible

Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner. Фото: Bentley

Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner. Фото: Bentley

Кабриолет сделан Mulliner, придворным тюнинг-ателье марки Bentley, специалисты которого доработали современный спорткар в стиле Bentley Blower №1, за рулём которого сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин в 1932 году установил рекорд трассы Бруклендс.

Эксклюзивная модель получила шильдики из 18-каратного золота и рисунок на решетке радиатора с №1, отсылающим к исторической гоночной машине. Кузов может быть окрашен в черный или красный цвет с черной или красной тканевой крышей. Кабриолет получил 22-дюймовые колесные диски и карбоновый аэродинамический обвес. Некоторые элементы машины инкрустированы драгоценными камнями.

В салоне Bentley Continental GT Number 1 Edition by Mulliner предусмотрена обивка кожей с вышитыми логотипами бренда на сиденьях и дверях. Центральная консоль отделана алюминиевыми панелями, на ней расположены часы Jaeger с цифрой «1» на отметке 12 часов, а в центре вращающейся панели установлена особая инсталляция с кусочком металла из поршня оригинального Bentley сэра Биркина.

Тираж Bentley Continental GT Number 1 Edition by Mulliner составит всего 100 экземпляров. Напомним, ранее Bentley объявила о выпуске 100 седанов Mulsanne с деталями от Bentley 8 Litre 1930 года — личной машины основателя марки господина Бентли, а также 100 купе Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner с элементами от Bentley «Birkin» Blower 1929 года господина Биркина.