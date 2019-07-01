Этапы большой ссоры

Как развивались отношения России и ПАСЕ в последние пять лет. «Огонек» припомнил детали

Апрель 2014 года

Всего за пару недель до созыва Ассамблеи появилось два предложения — датчанина Майкла Йенсена и британца Роберта Уолтера. Оба предлагали, в частности, наложить на Россию санкции за «блиц-криг в Крыму». При этом Уолтер предлагал приостановить действие полномочий российской делегации полностью до января, а Йенсен — лишить права голоса на неопределенный срок. Жесткость позиции англичанина объяснялась тем, что российская делегация обещала поддержать его кандидатуру на выборах спикера ПАСЕ в январе 2014 года, но победить ему не удалось (да еще место Уолтера во главе фракции «Европейских демократов» досталось Алексею Пушкову), а главой ПАСЕ стала француженка Анн Брассер. В итоге доклад по «российскому досье» от комитета по мониторингу делал Стефан Шеннах. Полномочия нашей делегации были подтверждены, но она лишилась права голоса до января 2015-го (см. «Огонек» №14 за 2014 год). «Пусть в ПАСЕ не думают, что они решают нашу судьбу!» — заявил тогда глава российской делегации Алексей Пушков.

2015 год

В январе ПАСЕ, по инициативе Роберта Уолтера, обсудила пересмотр полномочий делегации РФ. Проголосовали за то, чтобы, как выразился другой британец сэр Дональд Андерсон, Москве был послан правильный сигнал и репутация Ассамблеи не пострадала от «разбавления санкций». Резолюция требовала вывода войск из Приднестровья, выполнение трех резолюций ПАСЕ по последствиям войны между РФ и Грузией, прогресса в урегулировании по Нагорному Карабаху. Отдельный пакет требований был связан с Украиной: от России хотели вывода «всех, в том числе и скрытых, войск» с ее территории, уголовного наказания российских волонтеров, сражающихся на Украине, отмены аннексии Крыма… Дума, оскорбленная появлением в резолюциях ПАСЕ пассажа об «аннексии Крыма», поручила проработать заявление, осуждающее «аннексию ГДР Федеративной Республикой Германией в 1989 году». А ряд депутатов заявили о возможности более активного использования «других площадок», например Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. ПАСЕ ответила попыткой наладить отношения с Белоруссией.

2016 год

Год начался с ожидания приезда российской делегации и — с разочарования от того, что она не приехала («Огонек», №4 за 2016 год). В то же время международная обстановка вокруг России немного разрядилась: шведский суд принял сторону России в споре по ЮКОСу, генсек НАТО поднял вопрос о возобновлении диалога с Россией, власти Франции не исключили снятия антироссийских санкций к лету. Но в ПАСЕ шансов не было.

Зато у ПАСЕ начался роман с Турцией, чье руководство, дважды посетив Страсбург, заявило о готовности стать одним из основных плательщиков организации. При этом турки не стеснялись заявлять о своей поддержке России. Так, по словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, он передал «послание друзьям, например Пушкову, что если будет дискуссия по полномочиям (российской делегации.— «О»), то турецкая делегация окажет россиянам поддержку. Мы противники санкций и должны сохранить дипломатические каналы открытыми, чтобы обсудить, как найти выход из ситуации».

А за месяц до начала октябрьской сессии руководство ПАСЕ побывало в Москве с намерением вернуть россиян к диалогу («Огонек», №41 за 2016 год). Депутаты и сенаторы напомнили о необходимости гарантий, дабы новая делегация, едва появившись в Страсбурге, вновь не была бы лишена права голоса. Гарантий, понятно, не дали. На самой же сессии призывы главы МИД ФРГ Штайнмайера «не ограничиваться политикой изоляции» услышаны не были.

2017 год

Делегация РФ весь год отсутствовала в Страсбурге. В апреле на сессии ПАСЕ разразился скандал вокруг поездки спикера Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию на российском самолете («Огонек», №17 за 2017 год) и его встречи с Башаром Асадом. На сессии отставки Аграмунта не произошло, но после выраженного депутатами недоверия она была не за горами. «Он пытается увильнуть,— пояснил "Огоньку" глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.— Но если он не даст нам гарантий ухода, мы сорвем встречу с королем». Испанский монарх был принят во Дворце Европы со всеми почестями, а уже через полгода место спикера освободилось. Одним из претендентов на него был вице-спикер ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский. Россия впервые заявила о намерении перестать платить взнос в бюджет СЕ («Огонек», №23 за 2017 год)

2018 год

Очередной год без российской делегации ПАСЕ начала с призыва к властям Украины обеспечить социальные и политические права жителей Донецкой и Луганской республик. Параллельно вице-спикер Госдумы Петр Толстой отверг возможность исполнения РФ резолюции ПАСЕ по Крыму. А Госдума заявила об отказе платить взносы в бюджет СЕ и об отказе представителям ПАСЕ быть наблюдателями на выборах президента РФ.

В апреле Бюро ПАСЕ не стало обсуждать вмешательство РФ в дела Великобритании. В июле Москва заявила, что готова начать платить в бюджет СЕ, если ее делегация будет восстановлена во всех правах.

Последний раунд пришелся на октябрь 2018-го: генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с июня 2019-го за систематическую неуплату членских взносов. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил: Россия сама выйдет из СЕ, если в этой организации будут настаивать на исключении. В тот же день 25 депутатов ПАСЕ (в основном украинцы) подписались под просьбой предоставить всем членам ПАСЕ средства химзащиты на случай, если делегация РФ вернется в Страсбург (намек на дело Скрипалей). Что не помешало в том же октябре России вместе с 19 другими странами подписать Конвенцию СЕ о защите персональных данных. Наконец, в декабре комитет по регламенту ПАСЕ разрешил всем делегациям, даже лишенным права голоса, избирать генсека СЕ, комиссара по правам человека и судей ЕСПЧ.

При таком развитии сюжета нет уверенности, что то, что мы наблюдаем в 2019 году,— развязка пьесы.