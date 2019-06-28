В работе App Store произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе магазина мобильных приложений App Store. У 74% пользователей нет доступа в интернет, 20% не могут войти в свой аккаунт, еще у 4% приложение не открывается.

Неполадки начались накануне, 27 июня, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. Жалобы поступают из США, Японии, Франции, Германии, Великобритании. Незначительное число жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.