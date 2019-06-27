«Выиграет тот, кто предложит простые и понятные условия»

Виталий Бриедис, директор по продажам «Тинькофф Мобайл»



— В прошлом году MVNO-оператор «Тинькофф Мобайл» запустился в Краснодарском крае. Почему Кубань стала одним из первых регионов, куда вышел оператор?

— Краснодарский край — один из самых перспективных и интересных региональных рынков в России — за счет масштаба, инвестиционной привлекательности, огромного потока туристов. Поэтому мы сразу решили прийти сюда после Москвы и Санкт-Петербурга. К тому же на Кубани мы видим особенно высокую степень проникновения всех продуктов экосистемы «Тинькофф». Поэтому сомнений, с какого региона начинать нашу региональную экспансию, у нас изначально не было.

— Для чего банку был нужен свой виртуальный оператор?

— Мы уже не столько банк, сколько большая экосистема «Тинькофф», в которой есть самые разные сервисы — не только банковские. Мы поняли, что можем создать на рынке нового оператора, который даст клиентам много новых возможностей в рамках синергии банковских и мобильных услуг. Например, совершенно другой уровень клиентского обслуживания, дополнительные финансовые услуги к абонентскому счету, экономию на услугах связи и многое другое. И все вопросы можно решать также удаленно — собственно это то, чем известен «Тинькофф».

— Какие факторы в первую очередь влияют на успешность MVNO-проекта?

— Сегодня абонентам по-прежнему важно качество связи, широкое покрытие территорий, но при этом все больше клиентов обращают внимание и на качество сервиса и клиентскую поддержку. Решение любых вопросов в несколько кликов, масштабирование успешных технологий и клиентского опыта — это то, что может сегодня предложить только экосистема. Мы агрегируем большие данные о поведении клиентов и их потребностях и на основе этого создаем очень выгодные предложения. MVNO-проекты зачастую более гибкие, чего не скажешь о больших игроках, и именно поэтому MVNO-операторы интересны.

— Насколько сильна конкуренция виртуальных операторов с «большой четверкой»?

— Безусловно, над качеством сервиса работают все операторы связи, «большая четверка» активно пытается удержать своих абонентов. Однако я больше чем уверен, что в связи со стремительным развитием технологий, их проникновением в нашу жизнь и тенденцией к упрощению выиграет тот, кто предложит самые простые и понятные условия обслуживания наряду с базовым качеством, а не тот, кто знаком тебе многие годы. Несмотря на насыщенность телеком-рынка предложениями, клиентов всегда будут интересовать новые полезные сервисы.

Интервью взял Михаил Лукашов