Петр Кушиков, директор по развитию и управлению продуктами группы компаний Danycom

— Сейчас у каждого человека, как правило, не одна SIM-карта, а две и больше. Насколько велика конкуренция за абонентов на телеком-рынке?

— Рынок телекоммуникаций в России на том этапе развития, когда просто мобильная связь клиентов уже не интересует. Они хотят получать комплекс востребованных услуг в «одном окне», а также пользоваться уникальными сервисами. Это могут быть какие-то интересные тарифные планы, услуги, позволяющие эффективно распоряжаться голосовой связью и мобильным трафиком. Подобные опции действительно позволяют увеличивать абонентскую базу и повышать маржинальность. Разумеется, при условии, что при их создании оператор изучил опыт зарубежных и российских коллег и понимает, что может «выстрелить» на рынке.

— Соперничают ли MVNO-операторы на Кубани друг с другом? Хватает ли всем места и насколько в целом это прибыльное направление?

— По модели Full MVNO на рынке Краснодарского края работает всего четыре оператора. Наша компания занимает второе место среди MVNO-операторов, запущенных в Краснодарском крае после Yota. Кубань — наш домашний регион, именно здесь находится штаб-квартира холдинга Danycom.Global, куда и входит виртуальный оператор Danycom.Mobile. Финансовыми результатами мы весьма довольны: в 2018 году выручка группы наших компаний по МСФО составила 30,2 млрд руб., это на 102% больше показателей 2017 года. Прибыль выросла на 123% и достигла 2,8 млрд руб.

— Чем этот бизнес отличается от того, чем занимаются традиционные операторы?

— Каждый из виртуальных операторов через услуги мобильной связи продвигает основной бизнес или несколько основных направлений бизнеса. Например, запуск MVNO у фиксированных операторов способствует увеличению LTV (Lifetime Value) — совокупной прибыли компании, получаемой от одного клиента за все время сотрудничества с ним. И наша компания не исключение. У группы компаний Danycom изначально не было цели просто выйти на рынок мобильной связи со своим продуктом «мобильная связь». Для нас это возможность предоставить дополнительные услуги и продукты клиентам, осуществляя кросс-продажи. То есть запуск MVNO позволил Danycom.Global диверсифицировать бизнес, сохранить темпы устойчивого развития направления SMS-агрегации, подготовиться к экспансии на международные рынки. Похожим образом строят бизнес и другие MVNO-операторы — как правило, все они заинтересованы в продвижении дополнительных продуктов на рынок.

Интервью взял Михаил Лукашов