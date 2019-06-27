Вопрос цены

Константин Анкилов, генеральный директор TMT-consulting



Относительно большое количество MVNO-проектов, запущенных в Краснодарском крае, связано с тем, что Кубань — один из крупных регионов страны, характеризующихся устойчивым платежеспособным спросом на телеком-услуги. По сравнению со многими другими субъектами РФ население края считается довольно состоятельным. Среди других причин мода на MVNO, которая сейчас охватывает всю Россию, а также инвестиции Tele2 в инфраструктуру Краснодарского края. Благодаря этому многие желающие компании получили возможность прийти на телеком-рынок Кубани.

При этом доля виртуальных операторов на рынке по-прежнему невелика — около 2%, в том числе и на территории Краснодарского края. И вряд ли они станут по-настоящему крупными игроками, ведь федеральные операторы, которые много лет специализируются именно на телекоме, прекрасно знают, как конкурировать.

Доля виртуальных операторов на рынке по-прежнему невелика: около 2%, в том числе и на территории Краснодарского края

Скорее всего, MVNO-операторы не смогут сравниться с крупными по количеству клиентов, но набрать сотни тысяч абонентов они в теории способны. Впрочем, практика показывает, что многие «виртуальные» проекты оказываются краткосрочными, хотя есть и исключения. Долгоиграющими станут проекты, в которых рост выручки от мобайла не является задачей номер один. Также можно отметить, что общий прирост MVNO происходит в основном за счет уже запущенных проектов, а не новых игроков.

Что касается самого Tele2, то он от таких проектов выигрывает, поскольку обладает наименьшей долей на абонентском рынке среди операторов «большой четверки». Таким образом компания увеличивает свою доходность. Остальным крупным телеком-компаниям MVNO обычно не слишком интересно.

Конкурировать в телекоме сейчас непросто, поскольку стоимость услуг связи и мобильного Интернета на протяжении многих лет и так постоянно снижалась. Сейчас население платит за это в среднем 300—400 руб. в месяц, и никому не хочется снижать эту цифру еще больше. Поэтому, даже если некоторые MVNO-операторы и пытаются быть дискаунтерами, это вряд ли удастся делать долго.

Если говорить о будущем MVNO-проектов в России, то они будут двигаться в сторону погружения в специфику отраслей и создания операторов, концентрирующихся на какой-то определенной услуге, причем она необязательно должна быть напрямую связана с телекомом.