Банкира вписали в «молдавскую» схему

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений. Господин Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Из слов судьи также следовало, что банкир признает факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество. Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело в отношении него было возбуждено 26 июня этого года.

На вопрос судьи следователь подтвердил, что поддерживает это ходатайство в полном объеме, к нему присоединилась и прокурор.

Сам господин Кузьмин возражал против удовлетворения ходатайства СД МВД. Он еще раз напомнил, что имеет на иждивении детей и больную мать. «Скрываться я не намерен и готов давать показания в полном объеме»,— заверил он суд, попросив избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. На вопрос судьи, с кем сейчас находятся дети, он ответил: «С их матерью, с которой я прожил много лет».

Адвокат Ксения Маркова также возражала против ареста и пообещала, что ее подзащитный будет являться по первому требованию следователя. Она подтвердила, что банкир не убежит: «Невозможно скрыться от иждивенцев». Адвокат также отметила, что приписываемые фигуранту следствием действия относятся к сфере предпринимательской деятельности. Однако в итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Олега Кузьмина под арест.

Между тем, как стало ясно из зачитанных в суде материалов, дело Олега Кузьмина является составной частью масштабного расследования вывода средств из России по «молдавской» схеме. Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения). Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.

Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целях их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Алексей Соковнин