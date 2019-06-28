Ответственный бизнес

Корпоративная социальная ответственность — термин, который только входит в обиход региональных компаний. Сегодня предприятиям важно отчитываться не только о своих производственных успехах, но и о добровольно взятых обязательствах перед своими сотрудниками и обществами. Это, например, могут быть преференции для своих сотрудников, дополнительные социальные обязательства по развитию территории присутствия компании или корпоративное участие в благотворительных акциях.

Не всегда такие обязательства связаны с дополнительными затратами. Так, например, некоторые компании, благодаря сплоченности и неравнодушию сотрудников, могут массово стать донорами костного мозга или крови. Но чаще речь идет, конечно, о финансах. Хотя и эти затраты в итоге окупаются. Например, вложения в сотрудников позволяют сохранять на предприятии квалифицированный персонал. Участие в благотворительных акциях становится частью хорошей PR-стратегии компании. Но в текущей финансовой ситуации очевидно, что позволить себе КСО могут только стабильные компании во главе с неравнодушными руководителями.