Путин считает, что либеральная идея изжила себя

Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times. «Есть так называемая либеральная идея. Наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы, такие как мультикультурализм, нереалистичны»,— сказал он.

По мнению президента, либералы «просто не могут больше диктовать что-либо, как они пытались это делать последние десятилетия». В качестве примера господин Путин привел проблему миграции. Он отметил, что когда в США обострилась ситуация с мигрантами, политики признали неэффективность мультикультурализма, и поняли, что в первую очередь следует учитывать интересы большинства населения. «Что касается либеральной идеи. Ее сторонники ничего не делают. Говорят, что все хорошо, что все так, как должно быть. Но так ли это? Они сидят в своих уютных офисах, а те, кто каждый день сталкивается с проблемами в Техасе или Флориде, не счастливы. Кто-нибудь думает о них?»— сказал он.

Президент отметил, что и в России хватает проблем с мигрантами. «У нас открыты границы с бывшими советскими республиками, но их жители хотя бы говорят по-русски. Понимаете, о чем я? И кроме того, мы в России работаем над тем, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы работаем в странах, откуда приезжают мигранты, преподаем русский язык в их школах, и также работаем с ними здесь. Мы ужесточили законодательство, чтобы показать, что мигранты должны уважать законы, обычаи и культуру страны»,— сказал президент.

Владимир Путин заключил, что хоть ситуация и непростая, но российские власти работают над ее решением. Однако в США и европейских странах руководящие элиты оторваны от населения, считает президент. «Либеральная идея предполагает, что не надо ничего делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, ведь права мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание», — сказал Владимир Путин.

По мнению президента, либерализм как идея все же имеет право на существование. «Либеральную идею не нужно уничтожать, ее даже следует в чем-то поддерживать. Но не надо думать, что у нее есть право быть абсолютно доминирующим фактором»,— сказал он.

О встрече господина Путина с главами мировых информационных агентств — в материале “Ъ”.