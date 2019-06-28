Порты Тамани переоценили себя

Перевозка грузов по железной дороге в порты на Тамани, исходя из заявок на развитие путей необщего пользования, может превысить 170 млн тонн. Это на 100 млн тонн выше планов, учитываемых ОАО РЖД. Из заявленных цифр почти 80 млн тонн грузов может прийтись на сообщение с перспективным сухогрузным районом порта Тамань и более 90 млн тонн — на терминалы группы ОТЭКО Мишеля Литвака. В ОАО РЖД поясняют, что эти цифры основаны на данных, предоставленных не грузоотправителями, а портами, которые зачастую учитывают грузы конкурентов. Аналитики также называют цифры нереалистичными.

Перевозка грузов по железной дороге в морские терминалы Таманского полуострова может достигнуть 171,7 млн тонн, следует из материалов ОАО РЖД. Из них 79,3 млн тонн в год приходится на сообщение с сухогрузным районом морского порта Тамань (пока не строится) и 92,4 млн тонн — с терминалами группы ОТЭКО Мишеля Литвака. При этом долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО РЖД до 2025 года учитывает объем железнодорожных перевозок на все порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в 131,1 млн тонн, в том числе 70 млн тонн приходится на Тамань в целом.

171,1 миллиарда рублей составит стоимость первой очереди сухогрузного района порта Тамань

Как пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, цифры 79,3 млн и 92,4 млн тонн в год содержались «в запросах бизнеса на выдачу технических условий на развитие путей необщего пользования». При этом техусловия не являются обязательством ОАО РЖД по перевозке грузов, подчеркивают в монополии, равно как и не являются обязательством заявителя по развитию инфраструктуры. А мероприятия по развитию подходов к портам АЧБ, заложенные в ДПР, строятся на прогнозах перспективной грузовой базы, основанных на планах грузовладельцев. А порты, не являясь грузовладельцами, «развивают свою инфраструктуру исходя из своих конкурентных преимуществ и зачастую в своих прогнозах учитывают грузы конкурентов», отмечают в ОАО РЖД.

В материалах ОАО РЖД говорится, что грузооборот Тамани в 2018 году составил 9,2 млн тонн, а к 2025 году он должен увеличиться до 70 млн тонн, из которых более 60% составит уголь. Ожидается падение погрузки в Новороссийске с 45,7 млн до 38,5 млн тонн, а также небольшой рост перевозок грузов в Туапсе с 15 млн до 16,9 млн тонн. Перевозки в остальные порты АЧБ упадут с 14,1 млн до 5,7 млн тонн.

В последней презентации проекта сухогрузного района порта Тамань указано, что на первом этапе до 2024 года грузооборот порта составит 66,94 млн тонн, далее ожидается прирост еще на 37 млн тонн. Однако начало строительства откладывается: Государственная транспортная лизинговая компания, с которой планировали заключить концессионное соглашение, выбыла из проекта, дополнительные вопросы возникли у Минэкономики и ФАС. В частности, на совещании у вице-премьера Максима Акимова ФАС запросила у Минтранса и ОАО РЖД четкого разъяснения, как будет распределяться пропускная способность железной дороги с учетом того, что потоки пойдут в Крым, терминалы ОТЭКО и сухогрузный район порта Тамань. Исходя из протокола совещания в Минтрансе по этой же теме, ФАС настаивала, что развитие сухогрузного района должно быть увязано с планами развития ОТЭКО. При этом в протоколе зафиксирована позиция ОАО РЖД, согласно которой провозная способность железных дорог в направлении АЧБ обеспечивает как текущую деятельность терминалов, так и прогнозируемые объемы перевозки ОТЭКО и порта Тамань. Кроме того, монополия выразила готовность участвовать в проекте в качестве одного из инвесторов. Минтранс должен был устранить все разногласия, а к 28 июня подведомственный ему Росморречфлот — подготовить актуализированную финансовую и организационную модель проекта (см. “Ъ” от 5 июня и 17 июня). В Минтрансе “Ъ” сообщили, что работа по исполнению поручения идет.

В ОТЭКО отказались от комментариев. Но источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что в перспективе грузопоток терминалов группы может быть и больше 100 млн тонн — с учетом планов по перевалке угля, объемы которого будут, по его словам, увеличиваться с каждым годом, минудобрений, нефтехимии и уже работающего нефтяного терминала на 20 млн тонн.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что заявленные планы портов нереалистичны: «Хорошо, если удастся достигнуть 60% запланированного грузопотока, даже 100 млн тонн выглядят очень амбициозной целью». Проект ОТЭКО уже прошел точку невозврата, и его развитие будет динамичным, а вот строительство сухогрузного района порта Тамань вызывает вопросы, полагает он.

Анастасия Веденеева