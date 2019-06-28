«КДВ групп» пригласит партнеров в кондитерские

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ групп» Дениса Штенгелова планирует развивать свою сеть кондитерских «Баба Рома» по всей стране с привлечением франчайзи. Нишевые концепции на рынке общепита сейчас развиваются динамично. Но помешать успешному запуску проекта может большой объем инвестиций, требуемый для потенциальных партнеров. Для открытия одного заведения необходимо около 6 млн руб.

О планах «КДВ групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») развивать собственную сеть кондитерских «Баба Рома» через франчайзинг стало известно из вакансии на HeadHunter. Компания ищет гендиректора, который помимо операционной и текущей деятельности займется запуском франшизы. Сейчас сетью управляет ООО «Гудфуд»: под брендом «Баба Рома» работают шесть кондитерских в Томске. В апреле 2018 года владелец «Гудфуд» Игорь Семенов вошел в число учредителей АО КДВ — одной из структур «КДВ групп» Дениса Штенгелова. В «КДВ групп» и Денис Штенгелов не ответили на запрос “Ъ”. С «Гудфуд» и Игорем Семеновым связаться не удалось. В сети «Баба Рома» не смогли подготовить комментарий почти за два дня.

Томская «КДВ Групп» объединяет 15 фабрик, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. По собственным данным, каждый день компания производит 60 тыс. тонн продукции. По оценкам Forbes, выручка компании в 2018 году выросла на 13,8%, до 108,5 млрд руб.

Рынок кондитерских изделий стабилен в период кризиса, считают в ИК «Фридом Финанс». Продажи сахара — ключевого ингредиента кондитерской продукции — с 2015 года растут в среднем на 3–5% год к году, в то время как в других сегментах продуктового рынка наблюдается стагнация. Нишевые концепции на рынке общепита — один из самых динамично развивающихся сегментов во франчайзинге, говорит руководитель Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее оценке, на пекарни и кондитерские приходится примерно 15% от общего числа предложений франшиз на рынке общественного питания. Большая часть из них относится к пекарням, которые работают на поставках франчайзерами полуфабрикатов. Кондитерские — технологически более сложный бизнес, требующий жестких регламентов, стандартов и контроля со стороны франчайзеров, продолжает Анна Рождественская. Крупные владельцы брендов предпочитают минимизировать риски и предоставляют партнерам полуфабрикаты, добавляют в «Фридом Финанс». Для крупных франчайзинговых сетей рентабельность, например, в 2018 году составляла в среднем 15%.

Аренда помещений в Москве и в центрах крупных городов съедает львиную долю выручки, предупреждает управляющий партнер сети «От Крылова пироги» Владимир Топорков. Поэтому, продолжает он, производство нужно максимально выносить за периметр торговой точки. «От Крылова пироги» поставляет франчайзи полуфабрикаты, поэтому стремится открывать точки на площадках не более 30 кв. м. По словам Владимира Топоркова, изначально хорошую концепцию франчайзингового проекта может погубить низкий уровень управления в партнерских заведениях. Говорить о скором старте франчайзинговой программы сети «Баба Рома» сейчас можно робко, считает Анна Рождественская. Учитывая задачи будущего гендиректора, до момента старта пройдет минимум полгода. Инвестиции в открытие франчайзинговой кондитерской могут достигать 4–6 млн руб., подсчитала эксперт. По ее данным, сейчас среди потенциальных франчайзи пользуются спросом проекты, где требуются инвестиции, не превышающие 2 млн руб.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев