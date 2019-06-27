ГК «Терра» построит в Ленобласти индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

Группа компаний «Терра» планирует построить индустриальный парк для субъектов малого и среднего бизнеса в Бугровском сельском поселении Всеволожского района. Об этом сообщила управляющий директор ГК «Терра» Мария Косарева.

По ее словам, площадь парка составит 20 га. На его территории могут разместиться 30-50 резидентов. Проектирование компания рассчитывает завершить в 2020 году, ввести объект в эксплуатацию в 2021 году. Инвестиции в реализацию проекта составят около 1 млрд рублей. На территории могут размещаться объекты 4-5 классов опасности.

Госпожа Косарева также добавила, что сейчас ГК «Терра», как участник программы бизнес-акселерации, реализуемой Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в партнерстве с Московской школой управления «Сколково», определяется с потребностями потенциальных резидентов.

ГК «Терра» основана в 2005 году. В портфеле группы проекты загородной недвижимости во Всеволожском и Выборгском районах, а также производственно-складской комплекс в Тосненском районе Ленобласти.

Ольга Кантемирова