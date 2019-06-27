27 июня, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Как сообщает производитель, новинка получила более емкую батарею, модернизированную систему кондиционирования и отопления. Также электромобиль оснащается регулируемой подвеской и тормозной системой и улучшенной трансмиссией.

Напомним, в прошлом году на международном форуме «Армия-2018» «Калашников» представил несколько новых разработок, в числе которых — управляемый робот, электромобиль и электромотоцикл.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя