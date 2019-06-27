Василий Голубев раскритиковал работу ветслужбы Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал работу управления ветеринарной службы по региону, об этом сообщает его пресс-служба.

На заседании правительства Ростовской области было упомянуто, что в 2018 году из-за птичьего гриппа в Ростовской области сильно пострадали крупные птицеводческие предприятия — «Птицефабрика Белокалитвинская», «Евродон», «Белая птица-Ростов» и «Урсдон».

По данным управления ветеринарии, грипп птиц на промпредприятиях появлялся из-за нарушения биологической защиты площадок. В частности, причиной стали нарушения работы в режиме «закрытого типа» и занос возбудителя инфекции с синантропной и дикой водоплавающей птицей.

«Мы потеряли предприятия, где работали 25 тысяч человек. А сколько денег туда вложили и бизнес, и государство! Специалисты ветслужбы должны в полях работать, чтобы не допускать, предотвращать, предупреждать появление очагов болезней. В данном случае ветеринария не оправдала свое предназначение»,— приводятся в сообщении слова Василия Голубева.

Глава региона поручил до 10 июля представить предложения по усовершенствованию методов борьбы с опасными болезнями животных и птицы.

Кристина Федичкина