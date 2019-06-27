Площадь реновации в центре Курска может превысить 30 га

В рамках продолжающегося в Курске восьмого Среднерусского экономического форума (СЭФ) врио губернатора Роман Старовойт объявил, что площадь территории для реновации исторического центра города превысила уже 30 га. Ко второму этапу отбора конкретных решений по облику исторического центра Курска, допущены 11 проектов. Окончательно концепцию реновации планируется определить до конца августа. «Если мы раскроем нашу жемчужину, благоустроим территорию, позанимаемся набережной реки Тускарь, это существенно повлияет на облик города,- считает Роман Старовойт. - Концепция, которую мы утвердим, определит, каким наш город будет входить во второе тысячелетие». По словам главы региона, свои пожелания по архитектурной концепции исторического центра оставили более 2 тыс. человек.

Напомним, проект затрагивает в том числе площади Курского электроаппаратного завода — десять зданий с землей на территории бывшего монастыря, прилегающей к Красной площади облцентра. Почти 43 тыс. кв. м недвижимости и 3,5 га земли были минувшим летом оценены в 900 млн руб. и выставлены на продажу, но желающих приобрести здания, окружающие Знаменский кафедральный собор Курской епархии, пока не нашлось.

Подробнее о судьбе квартала у Красной площади Курска в публикации “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Мария Старикова, Ирина Лобанова