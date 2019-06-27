Василий Голубев занял 38 место в национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» составил рейтинг глав субъектов России за май—июнь 2019 года. Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался на 38 месте. Результаты исследования опубликованы на сайте проекта «Национальный рейтинг».

Эксперты пояснили, что низкая позиция господина Голубева в рейтинге обусловлена сложной политической и экономической ситуацией в Ростовской области. Отмечалось, что негативно на рейтинге губернатора сказалась отставка сити-менеджера Ростова-на-Дону и аресты чиновников. Позитивно же оценивались результаты участия Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме и высокие позиции Василия Голубева и региона во всевозможных рейтингах.

На первом месте рейтинга оказался глава Тульской области Алексей Дюмин, за ним идет губернатор Белгородской области Евгений Савченко, третье место занял мэр Москвы Сергей Собянин.

В первую двадцатку вошел Вениамин Кондратьев, глава соседнего с Ростовской областью Краснодарского края — он занял 15 место. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров оказался только на 55 месте.

Как сказано в сообщении, результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Кристина Федичкина