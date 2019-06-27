ВЦИОМ: каждый второй россиянин верит фейковым новостям

Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной»,— сказал он на круглом столе в ходе форума «Армия-2019» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если 42% признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, «значит, проблема существует, и масштаб ее весьма велик». «А попадаемся мы на удочку или нет? — продолжил гендиректор ВЦИОМ.— 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил».

Президентские выборы в США 2016 года сделали выражение «fake news» одним из самых часто употребляемых и не нуждающимся в переводе. Оно было признано составителями Collins Dictionary понятием 2017 года. Ученые пытаются выяснить, насколько сильно фейковые новости влияют на восприятие людьми действительности и кто подвержен этому влиянию больше всего.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Fake news все возрасты покорны».