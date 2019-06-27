Мебель экспортируется со скрипом

В первом квартале этого года российские производители мебели отправили за рубеж продукции на 5% больше, чем за тот же период прошло года. Но доля мебели из России на международном рынке по-прежнему минимальна — 0,23%. Росту экспорта мешает слабая поддержка со стороны государства, говорят участники рынка. По их прогнозам, если власти не начнут решать проблему, то стране потребуется как минимум 15 лет, чтобы войти в десятку крупнейших поставщиков деревянной мебели.

В первом квартале 2019 года российские производители мебели экспортировали мебели на $88,9 млрд, что на 5% выше, чем годом ранее, следует из предоставленного “Ъ” исследования Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Для сравнения: по данным Росстата, по итогам первого квартала 2018 года рост составил 20,2%. В целом по итогам прошлого года из России отправлено за рубеж мебельной продукции на общую сумму $372,3 млн, в 2017 году — на $294,1 млн. По данным ведомства, в прошлом году 61% продукции поставлялся в страны СНГ. Наибольшая доля экспорта пришлась на Казахстан (38%), Белоруссию (10%), Германию (8,4%) и США (4,8%).

При этом, несмотря на то что страна является одним из крупнейших поставщиков леса, доля России на мировом рынке мебели составляет всего лишь 0,23%. По данным Word Furniture Confederation, в 2018 году глобальный экспорт составил $160 млрд. Лидирующие позиции занимает Китай ($55 млрд), Польша ($12 млрд) и Германия ($11 млрд). При существующих темпах, чтобы попасть в топ-10 экспортеров, России потребуется 15 лет, говорится в исследовании АМДПР.

Президент ассоциации Александр Шестаков уверен, что росту экспорта мешает слабая господдержка. Кроме того, продолжает он, мизерная доля российской мебели на мировом рынке связана с отсутствием складов, расположенных в других юрисдикциях, что увеличивает время ожидаемой поставки у заказчика. В качестве примера он приводит Дубай, где располагается склад площадью 5 тыс. кв. м, финансируемый Российским экспортным центром под нужды сельхозпроизводителей России. К вечеру вторника Минпромторг не ответил на вопросы “Ъ”.

Представитель IKEA (один из производителей мебели в России) также сообщает о необходимости господдержки. Шведский ритейлер уверен, что властям необходимо гармонизировать стандарты и требования технических регламентов между Россией и странами ЕС, обеспечить производителей низкими ставками на кредитование и банковскими займами для развития производства. Среди прочих тезисов он выделяет необходимость поддержки сертификации FSC — международного Лесного попечительского совета, помощь в развитии бизнеса мебельных комплектующих, поддержку в создании экологических материалов и развитии производств синтетических и смесовых тканей. В IKEA отмечают, что товары компании производятся как на собственных мощностях, так и с помощью сторонних компаний. В 2018 год объем закупок товаров в России превысил 22 млрд руб., около 72% этой продукции было продано на внутреннем рынке и примерно 27% — отправлено в магазины IKEA, расположенные в других странах. Среди основных направлений представитель компании перечислил страны ЕС, США и Азии. «Основной объем нашего экспорта приходится на мебель из массива дерева (4,7 млрд руб.), мягкую мебель (0,3 млрд руб.), остальное — это текстиль, посуда и аксессуары»,— отмечает представитель компании.

«Сейчас усилия государства направлены на повышение доли экспорта продуктов глубокой переработки древесины. Но сейчас наступает этап, когда нужна поддержка не экспорта древесного сырья в той или иной степени обработки, а уже готовых изделий из него»,— отмечает Александр Шестаков. Он добавляет, что объем поставок мебели за границу в первом квартале всегда низкий — основные экспортные продажи приходятся на третий и четвертый кварталы. По его прогнозам, в 2019 году объем экспорта мебели вырастет более чем на 25% и приблизится к $500 млн.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова