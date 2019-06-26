Бюджет Кузбасса вырос почти на 12 млрд рублей

Депутаты парламента Кемеровской области единогласно утвердили корректировки бюджета региона на 2019 год. Доходы и расходы областной казны выросли на 11,8 млрд руб. С учетом изменений доходы запланированы в размере 159 млрд руб., расходы — 162,9 млрд руб. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне 3,9 млрд руб.

Как пояснил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов областного парламента Сергей Ващенко, повышение доходов бюджета произошло за счет собственных финансовых ресурсов региона. «Половина данных средств поступила в бюджет за счет наращивания плановых поступлений налога на прибыль. Эти деньги мы направим на укрепление дорожной инфраструктуры, строительство и ЖКХ»,— сказал депутат.

Напомним, в декабре 2018 года законодатели утвердили бюджет Кузбасса на этот год с равной суммой расходов и доходов. В марте документ скорректировали, увеличив доходную часть на 900 млн руб., а расходную — на 4,7 млрд руб.

Нина Обелюнас