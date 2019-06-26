Google грозит штраф за размещение контекстной рекламы дипломов

Google могут оштрафовать за размещение контекстной рекламы о написании дипломов, диссертаций и других научных работ, что запрещено российским законодательством, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Штраф может составить от 100 до 500 тыс. руб.

Реклама распространялась в сервисе Google AdWords — платформе для размещения контекстной рекламы в сети. Нарушение было зафиксировано в декабре 2018 года. «ФАС признала такие объявления в Google AdWords недопустимыми»,— сообщило ведомство.

ФАС отмечает, что перед тем, как разместить рекламные объявления на сервисе, их проверяют при помощи специальных систем. В данном случае ответственность за нарушение несет рекламодатель Google LLC.

Подробнее о запрете рекламы дипломных работ и его последствиях, читайте в материале “Ъ” «Дипломирующие специалисты».