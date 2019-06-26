L`Oreal Paris и Karl Lagerfeld запускают косметическую линию

Новый макияж Karl Lagerfeld X L`Oreal Paris появится в продаже в Европе 20 сентября, а глобальный запуск состоится неделей позже — во время Парижской недели моды. Что именно будет входить в состав коллекции, пока не сообщается, но предполагается игра с текстурами и цветами средств макияжа по аналогии с тем, как Карл Лагерфельд импровизировал с текстурами и цветом тканей при создании коллекций одежды.

«Эта коллекция косметических средств отражает вселенную марки Karl Lagerfeld и все то, что любил в макияже сам Карл. Например, он часто использовал тени для глаз для своих эскизов,— говорит Каролин Лебар, глава отдела Image and Communication дома Karl Lagerfeld. — А марка L`Oreal Paris является посланником понятия инклюзивной красоты. Карл был рад, что такое сотрудничество станет частью его марки и найдет отклик у множества людей».

«L`Oreal Paris гордится каждым партнерством с модными дизайнерами. Но эта коллаборация имеет для нас особое значение,— говорит Дельфин Вигье, президент L`Oreal Paris.— Пока Карл старался перевернуть мир с ног на голову, чтобы сделать моду более демократичной, L`Oreal Paris в своей работе и понимании красоты стремились ориентироваться лишь на правила и желания самих женщин».

Онлайн-продажа линии косметики Karl Lagerfeld X L`Oreal Paris в России ожидается осенью 2019 года.