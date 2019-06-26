На бесплатную медицинскую помощь в Краснодарском крае добавили 980,4 млн рублей

Краевые парламентарии внесли изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в крае на 2019-й и на плановый период 2020-го и 2021-го годов. На выполнение мероприятий программы в этом году добавлено 980,4 млн рублей из бюджета Краснодарского края.

Как рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, общее финансирование программы в текущем году составило 83,8 млрд руб. Дополнительные бюджетные вливания планируется направить на обеспечение льготников лекарствами (853,9 млн руб.) и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению (55,7 млн руб.).

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что обеспечение территориальных льготников лекарственными препаратами касается тысяч людей на Кубани, а доступность необходимых медикаментов является одной из трех основных проблем российского здравоохранения, выделенных Владимиром Путиным во время недавней «Прямой линии».

Василий Хитрых