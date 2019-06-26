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Умер бывший губернатор Тамбовской области Александр Рябов

В понедельник, 24 июня в возрасте 82 лет скончался бывший губернатор Тамбовской области Александр Рябов, сообщила пресс-служба областной думы. Александр Рябов родился 15 октября 1936 года в Донецкой области Украинской ССР. В 1961 году окончил Мичуринский плодоовощной институт. Карьеру начал в том же году в должности инструктора тамбовского обкома ВЛКСМ. В 1977–1982 годах работал первым секретарем уваровского горкома КПСС, с 1982-го по 1985-й – секретарем тамбовского обкома КПСС.

С 1985 по 1991 год председателем исполкома областного совета народных депутатов. После путча указом президента РФ был отстранен от должности по обвинению в поддержке ГКЧП, однако сразу же был избран депутатами председателем облсовета. На этом посту проработал до 1994-го, а после возглавил тамбовскую облдуму первого созыва. В 1995 году во втором туре был избран губернатором региона, на этом посту сменил Олега Бетина. На выборах 1999 года проиграл господину Бетину.

Владимир Зоркий


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