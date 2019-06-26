Екатеринбургский телеканал АТН объявил о прекращении вещания

Телеканал АТН (принадлежит УГМК) объявил о прекращении вещания. «Мы прощаемся с вами. Спасибо за то, что были с нами все это время — смотрели наше проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже»,— сообщили журналисты на странице телеканала во «Вконтакте».

Телеканал «АТН» работает с 1997 года. О закрытии стало известно в апреле. Одной из причин стал переход на цифровое вещание.

Федеральная целевая программа по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения стартовала в 2009 году в соответствии с программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». Свердловская область перешла на цифровое вещание с 3 июня.