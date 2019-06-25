Проигравший праймериз «Единой России» главе Елабуги пошел на выборы самовыдвиженцем

Депутат Елабуги, председатель наблюдательного совета благотворительного фонда «Махеев», член «Единой России» Ильшат Шаймуратов заявился на выборы в Госсовет Татарстана в качестве самовыдвиженца. Информация об этом появилась в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Он баллотируется по Елабужскому одномандатному округу № 37, где кандидатом «Единой России» выдвинут глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Именно ему проиграл господин Шаймуратов в партийных праймериз.

На сайте «Единой России» сказано, что Ильшат Шаймуратов также является заместителем гендиректора «Эссен продакшн АГ». Эту компанию возглавляет действующий депутат Госсовета Леонид Барышев. Его единороссы выдвинули по Боровецкому одномандатному округу в Набережных Челнах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"